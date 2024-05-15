مرض خطير يهدد مواليد الثمانينات وأوائل التسعينيات.. واليابان تحذر من انتشاره

حذر المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية المواطنين، وخاصة الشباب الذين تبدأ أعمارهم من 30 عامًا، من ازدياد حالات الإصابة بمرض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، وفقا لقناة «إن إتش كي وورلد جابان».

زيادة الإصابات بالمرض المنتشر

يأتي التحذير بعد ارتفاع حاد في أعداد حالات الإصابة مرض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في العام الماضي، إذ وصل عدد المرضى إلى 941، ما يعد أعلى رقم مسجل على الإطلاق، باستخدام طريقة حفظ السجلات الحالية.

وتلقى المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية حتى 5 مايو الجاري تقارير أولية حول 801 حالة مصابة بالمرض هذا العام، وهو رقم أعلى بمقدار 2.76 مرة من الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

أعراض المرض الياباني

وأوضح المعهد الياباني أن مرض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية ناتج عن بكتيريا تؤثر على مواليد أوائل التسعينيات والثمانينات، أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين فيما فوق، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وأوضح المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أنه رصد العديد من الأعراض للمرض القاتل، والتي تمثلت في «نخر الأطراف وفشل أعضاء متعددة».