بقعة في الجلد تتحول إلى مرض قاتل بعد 10 سنوات.. سرطان خفي يتربص بك

بقعة صغيرة غير مرئية، تظهر في الجسد وتكبر على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن ملاحظتها إلا بعد وضوحها وتحول لونها إلى الأسود، تشير إلى الإصابة بمرض خطير قد يفتك بحياة صاحبه، ذلك المرض الذي يحدث عن طريق التعرض الدائم لأشعة الشمس.

مقطع فيديو أنشئ عن طريق الذكاء الاصطناعي، بواسطة الدكتور كريس تشانج، جراح الرأس والرقبة، لتحذير الناس من المراحل المبكرة لمرض خطير وهو سرطان الخلايا الصبغية، أو المعروف باسم «الميلانوما».

أكّد الطبيب أنّه من الصعب إنشاء نفس المقطع في الحياة الواقعية، لأن سرطان الميلانوما الذي يحدث في الجلد، لا يتم ملاحظته إلا في مرحلة متأخرة على مدى 10 سنوات.

نصائح الأطباء لتفادي الإصابة بالمرض

وينصح الأطباء باستخدام واقي الشمس من أجل الحد من الإصابة بخطر سرطان الميلانوما، الناتج عن أضرار أشعة الشمس، وإذ تم اكتشافه في وقت مبكر يكون هناك فارقًا كبيرًا في العلاج، لذلك يجب القيام بالفحوصات الشاملة بمجرد ملاحظة أي تأخير.

تظهر علامات سرطان الميلانوما قبل سنوات من تشخيص المرض، والعلامة الأكثر شيوعًا هي عبارة عن رقعة متغيرة اللون، فيمكن أن تظهر باللون البني أو الوردي أو الأصفر أو الأبيض، وتتحول إلى الأسود مع الوقت، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم» نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل».

هل ظهر سرطان الميلانوما في مصر؟

وبدوره أوضح الدكتور حاتم أبو القاسم أستاذ جراحة الأورام، خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ سرطان الميلانوما غير منتشر في الوطن العربي وإفريقيا، لكنه ظهر في أمريكا وأوروبا، ويحدث غالبًا لأصحاب البشرة البيضاء، نتيجة تعرض الجلد للشمس باستمرار.