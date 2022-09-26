موقف الدفاع عن قاتل نيرة أشرف بعد مرض فريد الديب.. محامي المتهم يجيب

وعكة صحية تعرّض لها المحامي فريد الديب قبل أيام، دخل على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ما فتح التساؤلات بشأن مستجدات قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف، خاصة أنّ «الديب» محامي القاتل، وهو من تقدّم بمذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بداية الشهر الحالي.

دفاع محمد عادل يكشف آخر مستجدات القضية

أحمد حمد، دفاع محمد عادل، المُدان بقتل نيرة أشرف، كشف آخر مستجدات قضية مقتل طالبة المنصورة، بعد تقديم المحامي فريد الديب مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، وتدهور حالته الصحية، موضحا لـ«الوطن»، أنّه تواصل مع أسرة الديب للاطمئنان على صحته، وعلم منهم بتدهور حالته الصحية وأنّه بالفعل نُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، والاطمئنان على حالته.

حمد: مرض الديب لن يؤثر على مسار القضية

وأكد دفاع قاتل نيرة أشرف، أنّ الحالة الصحية للمحامي الكبير فريد الديب لن تؤثر على مستجدات القضية، خاصة وأن ّهناك عددا كبيرا من المحامين المتطوعين الحاضرين للدفاع عن المتهم محمد عادل.

«أي محامي هيدخل يترافع عن محمد ويكمل على شغل الأستاذ فريد الديب».. هكذا أوضح «حمد» مصير موكله، والذي كتب «الديب» مذكرة الطعنه له، مشيرًا إلى أنّ ذلك لن يؤثر على مسار القضية في شيء.

وكان فريد الديب، أعلن توليه الدفاع عن محمد عادل، قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وكتابة مذكرة الطعن على الحكم دون أتعاب، وهو ما حدث بالفعل بداية الشهر الحالي، حيث قدّم «الديب» مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، بإعدام المتهم محمد عادل.