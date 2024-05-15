ضبط عاطل بتهمة انتحال صفة فتاة وابتزاز المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة، يمارس نشاط غير مشروع من خلال انتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع ضحاياه واستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات، ثم تهديدهن بنشرها وابتزازهن ماديا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.