قانوني: انتحال صفة ذوي الإعاقة يعرضك لعقوبات الحبس والغرامة

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري يعمل على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشتى الطرق الممكنة، وإن هذه الفئة من المجتمع تتمتع بامتيازات عدة بهدف دعمهم وتحسين أحوالهم، ولذلك يقوم البعض بانتحال صفتهم بهدف الحصول على هذه الامتيازات والتسهيلات المختلفة.

الحبس والغرامة عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة

وأكد الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون عمل على مواجهة تلك الظاهرة، تحديدا في في قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي احتوى في طياته على عدد من العقوبات في حال التعدي على حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح أن قانون حقوق ذوي الإعاقة، نص على عقوبة الحبس لكل من يقوم بانتحال صفة ذوي الإعاقة، بحيث تبدأ مدة الحبس من 6 أشهر كحد أدنى، أو عقوبة الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

حالات تطبيق العقوبة

وأشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سالف الذكر، احتوى في طياته على عدد من المخالفات التي تؤدي إلى تطبيق العقوبات سالفة الذكر على المواطن، وهي تتلخص في الآتي:

- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.