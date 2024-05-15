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ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
ضبط تشكيل عصابي

ضبط تشكيل عصابي

كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية، عن أنّ شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان في الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 14 خاتم شعار جمهورية مزورين ومنسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة، و2 أكلاشيه بأسماء أشخاص مُحددة، وعدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من المستندات الخاصة بعملائهما، و10 هواتف محمولة، وبفحصهما فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، واعترفا بارتكاب وقائع التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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