بيت الزكاة يطلق حملة كبرى لصك الأضحية البلدي.. اعرف الأسعار

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق حملة «صك الأضحية» لعام 2024 تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة البيت في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا بأنحاء الجمهورية، وإلي أشقائنا الفلسطينيين في غزة.

صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس

وأوضح بيان صادر عن بيت الزكاة والصدقات اليوم الأربعاء، أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه أو 235 دولارا أو 220 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، إذ يصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450 كيلوجراما، وقيمة صك الأغنام «خروف برقي» 12.500 جنيه أو 265 دولارا أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، إذ يصل متوسط وزن الخروف إلى 65 كيلوجراما.

مواعيد ذبح الأضحية

وأكد بيت الزكاة والصدقات، أن اختيار الأضحية يتم وفق الشروط الشرعية، بإشراف لجنة شرعية وأطباء بيطريين، إذ تبدأ مواعيد الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى غروب شمس اليوم الرابع للعيد (ثالث أيام التشريق).

وأضاف البيان، أن توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، يتم وفق قوائم بحث ميدانية دقيقة على مستوى الجمهورية، ويصل قطاع غزة من خلال القوافل الإغاثية ضمن الحملة العالمية التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت شعار «أغيثوا غزة».