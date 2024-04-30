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«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانات الشهرية لشهر مايو غدًا

كتب:

محمد أيمن سالم
03:28 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
بيت الزكاة والصدقات

بيت الزكاة والصدقات

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مايو 2024، غدًا الأربعاء من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) أحد البرامج التنموية التي بدأها لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

أضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من فرق بيت الزكاة والصدقات.

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