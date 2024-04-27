بيت الزكاة والصدقات يستقبل 12 شاحنة مساعدات أردنية ضمن حملة «أغيثوا غزة»

استقبل بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفدًا شعبيًّا من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة الدكتور زايد حماد غيث، رئيس جمعية الكتاب والسنة وباحث في العمل الخيري والإنساني والتنموي، لتسلُّم الدفعة الثانية من التبرعات الإغاثية المقدمة من الشعب الأردني لأهالي قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة السابعة للحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها شيخ الأزهر عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

استقبال 12 شاحنة مساعدات

وأكد بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم، أن الوفد الأردني قدم مساعدات بـ12 شاحنة عملاقة ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» محملة بمواد غذائية ودقيق ومياه؛ ستكون ضمن القافلة السابعة التي ستنطلق إلى قطاع غزة خلال أيام.

وقال الدكتور زايد حماد غيث، إن أبناء الشعب الأردني لديهم ثقة كبيرة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر وبيت الزكاة والصدقات، والذي تمكن من إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

استمرار المشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة

وأكد رئيس جمعية الكتاب والسنة الأردنية، ضرورة استمرار التعاون المثمر مع «بيت الزكاة والصدقات» لترسيخ متانة العلاقات المصرية الأردنية والأخوة بين الشعبين، مشيرًا إلى الاستمرار في المشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وحتى انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا المستضعفين هناك.

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM، أو عن طريق طلب مندوب بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق الـ InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وذلك لأستمرار البيت في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.