وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المجتمع المدني

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، وأحد مؤسسات المجتمع المدني، لدعم دور المجتمع المدني في العمل البيئي.

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي من خلال المشاركة مع كل الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني، من أجل الادارة الرشيدة والمستدامة، والحد من التلوث، ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كل مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الإنسان، ومن ثم اضطلاعها بتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية، ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

الحد من التلوث البيئي

وأضافت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل مجالات التعاون (التنمية المستدامة - دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي - التوعية البيئية - تغير المناخ - التنوع البيولوجي - حملات التشجير - حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام - منظومة المخلفات الصلبة).

التعرف على المستجدات

وأشارت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، والمبادرات والمشروعات التجريبية، والتي تساهم في التصدى للمشكلات البيئية.