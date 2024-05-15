في 5 محافظات.. حياة كريمة تطلق قوافل طبية مجانية اليوم

تهتم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بتحقيق طفرة حضارية في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، فتهتم المبادرة بتوفير الدعم للمواطن الأكثر احتياجا في شتى القطاعات الحياتية المختلفة، فتطلق المنظمة العديد من المبادرات في القطاعات التعليمية والخدمية والصحية وغيرها، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في تلك القرى.

قوافل حياة كريمة اليوم

وتهتم مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالقطاع الصحي، فتعمل على إطلاق قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة على مستوى الجمهورية، واليوم تنطلق قوافل المبادرة الرئاسية في 5 محافظات مختلفة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا.

وتتواجد قوافل حياة كريمة اليوم في محافظة البحر الأحمر تحديدا في قرية أم الحويطات بسفاجا، وتستمر في تقديم خدماتها الطبية للأهالي هناك لمدة يومين، إذ تبدأ اليوم وتستمر حتى غد الخميس.

التخصصات الطبية

وفي محافظة كفر الشيخ، أطلقت المبادرة الرئاسية قافلة طبية تتواجد بالتحديد في قرية خليج قبلي التابعة لمركز مطوبس، وفي الجيزة، تصل قوافل حياة كريمة الطبية إلى قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس، ومن المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية اليوم؛ بني سويف، وتحديدا في قرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن، أما محافظة البحيرة فتتواجد قوافل حياة كريمة في قرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر.

وتوفر القوافل خدمة الكشف والعلاج المجاني للأهالي الأكثر احتياجا، إلى جانب وجود صيدلية علاجية مصاحبة لكل قافلة من القوافل سالفة الذكر، يجرى من خلالها صرف مختلف أنواع العلاج للأهالي بالمجان، كما تقوم حياة كريمة بنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من أجل تلقي العلاج بالمجان، ومن التخصصات الطبية المتوافرة في القوافل: العظام، الأطفال، الباطنة، الأنف والحنجرة، خدمات تنظيم الأسرة، وغيرها.