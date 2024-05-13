تتواجد في 3 محافظات.. تعرف على خارطة انتشار قوافل «حياة كريمة» اليوم

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق نهضة حضارية في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، فمنذ تدشين المبادرة في 2019 وشهدت القرى المصرية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المتنوعة التي ساهمت في تحقيق طفرة حضارية وتحسين حياة المواطنين.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتهتم مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بصحة المواطن المصري وتوفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، بالتالي تقوم المؤسسة بإطلاق عدد من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات المختلفة والقرى الأكثر احتياجا.

وتنطلق اليوم عدد من القوافل في عدد من المحافظات المختلفة، وفي البحر الأحمر، تتواجد قوافل حياة كريمة في عدد من القرى المختلفة وهي: قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، وفي مدينة مرسى علم، وتستمر القوافل في تلك القرى لمدة يومين، بحيث تبدأ اليوم وتنتهي غدا الثلاثاء.

وتطلق المؤسسة أيضا قوافل طبية في محافظة الإسماعيلية، وتحديدا في قرى مركز الإسماعيلية، ومنها إلى محافظة البحيرة، فتتواجد قوافل المؤسسة تحديدا في قرية الصفا والمروة التابعة لمركز وادي النطرون.

التخصصات الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها حياة كريمة اليوم في المحافظات والقرى سالفة خدمات الكشف المجاني في عدد من التخصصات الطبية المختلفة ومن ضمنها:

- الأطفال

- الباطنة

- العظام

- الأنف والأذن

- خدمات تنظيم الأسرة

- النساء والولادة

وتأتي تلك القوافل بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة والسكان، ويتوافر مع كل قافلة صيدلية يتم من خلالها صرف العلاج المجاني للأهالي الأكثر احتياجا، فضلا عن نقل الحالات التي تحتاج إلى تلق رعاية صحية خاصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من أجل تلقي العلاج المجاني.