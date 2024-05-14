أماكن قوافل «حياة كريمة» في المحافظات اليوم.. «كشف وعلاج مجاني»

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» منذ انطلاقها في عام 2019، على الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحقيق طفرة حضارية في القرى الريفية الأكثر احتياجا والمحافظات الريفية، من خلال إقامة المشروعات وتدشين المبادرات التي تشمل القطاعات المختلفة، كالقطاع الصحي والتعليمي والخدمي وغيرها.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتحرص مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على حماية صحة المواطن الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق عدد من القوافل الطبية في المحافظات والقرى المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، إيمانًا منها بأن صحة المواطن تأتي أولًا.

وتنتشر اليوم، قوافل حياة كريمة الطبية في محافظة البحيرة وتحديدا قرية الصفا والمروة، التابعة لمركز وادي نطرون، وتنطلق قوافل أخرى في محافظة الغربية بقرية خباطة التابعة لمركز قطور، وفي محافظة البحر الأحمر، تتواجد قوافل حياة كريمة في كل من قرية أبو رماد ومدينة مرسى علم.

التخصصات الطبية

وتوفر القوافل الطبية التابعة لمؤسسة حياة كريمة، خدمة الكشف المجاني في عديد من التخصصات الطبية المختلفة، إذ تضم عيادات في كل من:

- الباطنة

- العظام

- الأنف والحنجرة

- الأطفال

- خدمات تنظيم الأسرة

- النساء والولادة

- الأشعة

- التحاليل

ويتم نقل الحالات التي تحتاج لرعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتتلقى الخدمة الطبية التي تحتاج إليها بالمجان، وكذا تضم القوافل صيدلية لصرف أنواع العلاج المختلفة بالمجان للأهالي.