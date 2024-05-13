لطلاب الثانوية العامة.. رابط مراجعات «حياة كريمة» للفلسفة والمنطق اليوم

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على توفير شتى أشكال الدعم للمواطن المصري لا سيما الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، وذلك من خلال تنظيم المبادرات والمشاريع المختلفة التي توفر العديد من أشكال الدعم المتنوع للمواطنين على شتى الأصعدة، كالصعيد الصحي والخدمي والتعليمي وغيره.

مراجعات حياة كريمة النهائية

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلاله أنّ المبادرة حريصة على تقديم الدعم الكامل للطلاب في ليالي الامتحانات الأخيرة، وأعلنت اليوم، انطلاق سلسلة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بالشراكة مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وأوضحت أنّ هذه السلسلة تبدأ بمراجعة شاملة لمادتي الفلسفة والمنطق، بإشراف الأستاذ تامر صفوت، التي يمكن متابعتها عبر قناة «مؤسسة حياة كريمة» على اليوتيوب.

وأكدت أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقوية استعداداتهم للامتحانات، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة للاستفادة من هذه الفرصة القيمة لمراجعة دروسهم بكفاءة.

رابط مراجعات حياة كريمة للفلسفة والمنطق

وأضافت حياة كريمة في منشورها: «نتمنى لجميع طلابنا التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، ونشجعهم على الاستفادة القصوى من هذه الموارد التعليمية المتاحة».

- ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الفلسفة من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنــــا

- ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة المنطق من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنــــا