«فتح»: مجلس الأمن يجب أن يتطلع بمسؤولياته ويفرض وقف إطلاق النار بغزة

قال جمال نزال، المتحدث الإعلامي لحركة فتح، إن الساحات الدولية التي تستطيع أي دولة الوصول إليها متعددة، ومنها المجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب عليه التطلع بمسؤولياته رغم الفيتو الأمريكي حتى يفرض وقف إطلاق النار، موضحا أنها إحدى الأدوات السياسة قانونية التي يجب أن نتحرك في اتجاهها.

محكمة العدل الدولية مسار قضائي

وأضاف «نزال»، عبر تطبيق «زوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من ضمن الساحات الدولية، محكمة العدل الدولية وما قدم من بيانات تصدر أن ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية، ومنها سياسة التجويع، موضحا أنه مسار قضائي دولي.

ضرورة الضغط على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار إلى أن هناك مسارا قضائيا في بعض آخر، يتمثل في محكمة الجنايات الدولية، التي تأهلت فلسطين لعضويتها بعد توقيع الرئيس الفلسطيني ميثاق روما، موضحا أن المسار الأخر يتمثل في الضغط من دول العالم الغربية، يجب أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذه الدول، فضلاً عن أن تشجع هذا العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعبر وتعطيل وصول المساعدات الدولية إلى الأشقاء الفلسطينيين.