«المركز المصري للفكر»: قمة البحرين هي محاولة لحل الأزمة السياسية الفلسطينية 

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن القمة العربية بالبحرين هي إعادة لتأكيد وتوحيد الصف العربي مرة أخرى تجاه حل القضية الفلسطينية، من خلال تحديد ووضع حل دائم ومستدام وعادل للقضية الفلسطينية، بالتأكيد على مبدأ حل الدولتين، والعودة لحدود 1967.

قمة البحرين تشهد محاولة لحل الأزمة السياسية الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة البحرين من المقرر أن تشهد محاولة لحل الأزمة السياسية وإعادة طرح الحديث حول وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، خاصة مع سيطرة الجانب الإسرائيلي على معبر رفح، وغلق المعابر المؤدية لفلسطين بشكل متعمد، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تحاول استكمال سياسة التجويع تجاه المدنيين الفلسطينيين.

تنسيق بين البحرين ومصر

أشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر، إلى وجود تنسيق بين البحرين ومصر خلال الشهر الماضي لمناقشة القضية الفلسطينية، موضحة أنه من المتوقع أن تخرج القمة الحالية بمؤتمر دولي للسلام للتأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.