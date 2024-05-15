طريقة عمل الكركديه البارد بالمنزل.. «أحلى مشروب منعش في الصيف»

بين العصائر المثلجة والفاكهة الصيفية، تحاول الأمهات إعداد المشروبات والمأكولات التي تتناسب مع ارتفاع درجة الحرارة وتعطي ترطيبًا للجسم، ومن أبرز العصائر التي يمكن عملها في المنزل دون مجهود أو وقت طويل، الكركديه البارد، إذ يعد المشروب الشعبي في عدة ثقافات حول العالم، ويتميز بلونه الأحمر ومذاقه المنعش والحمضي، كما أنّه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، لذا نقدم فيما يلي طريقة عمل الكركديه البارد في البيت.

إليكِ طريقة عمل الكركديه البارد الذي يعد مشروبًا منعشًا ومفيدًا للصحة، وفقًا للشيف أميرة شنب.

مكونات الكركديه البارد

4 أكواب ماء

1 كوب سكر «يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة»

1 كوب أزهار الكركديه الطازجة أو المجففة

عصير ليمونة واحدة (اختياري للنكهة)

طريقة عمل الكركديه البارد

- ضعي الماء في وعاء عميق وضيفي السكر.

- سخني الخليط على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر تمامًا.

- بعد أن يبدأ الخليط في الغليان، ضيفي أزهار الكركديه واتركيها تغلي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على نار منخفضة.

- اسكبي المزيج في وعاء زجاجي كبير واتركيه يبرد تمامًا عند درجة حرارة الغرفة.

- بعد أنّ يبرد، صفي السائل لفصل الأوراق والبتلات عن السائل النقي باستخدام مصفاة أو قماش نظيف.

- إذا كنتي ترغبين في إضافة نكهة حمضية، ضيفي عصير الليمون وامزجيه جيدًا.

- احفظ الكركديه في زجاجات محكمة الغلق في الثلاجة لتبرد تماماً قبل التقديم.

يُقدم الكركديه البارد عادةً مع مكعبات من الثلج ويمكن تزيينه بشرائح الليمون أو أوراق النعناع حسب الرغبة.

ما علاقة الكركديه بضغط الدم؟

وكان الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة، قد أكد أن مشروب الكركديه البارد له فوائد عديدة لعلاج الضغط المرتفع، وذلك خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، مشيرًا إلى أنّ أي شخص يتعاطى دواء لعلاج الضغط أو يعاني من الصداع، عليه بتناول الكركديه لأنه مادة طبيعية تخفض الضغط.