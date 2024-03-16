الكركديه مشروب الإفطار السحري.. وداعا للعطش طول اليوم

يعاني الكثيرون خلال نهار شهر رمضان المبارك من الشعور بالعطش أثناء الصيام، لذلك يبحثون عن شيء يجعلهم أكثر تحملاً للعطش.

ونستعرض في هذا التقرير خواص مشروب الكركديه الذي يمنع الشعور بالعطش، ويمنح الجسم الطاقة اللزمة وقت الصيام في شهر رمضان.

يعد مشروب الكركديه من أهم المشروبات، التي تمنع الشعور بالعطش، ويكافح الكوليسترول الضار الموجود في الدم، ويدخل كعامل مساعد في حرق الدهون ويعمل على تكسيرها، بالإضافة لكونه يساعد على تنشيط الدورة الدموية، والتخلص من سموم بالدم.

إذا تناولت 2 كوب من الكركديه على معدة فارغة لمدة 30 يومًا، فأن ذلك يسبب خفض ضغط الدم المرتفع بشكل واضح، وهو ما يجعله أفضل من الأدوية، بحسب دراسة بريطانية أجريت على 70 شخصًا، ونشر تفصيلها موقع «Healthy Eating» الطبي.

فوائد الكركديه للبشرة والجسم

وهناك عدة فوائد للكركديه، منها ترطيب البشرة والجسم، تنشيط عضلة القلب وتنظيم ضرباته، كما أنه يساعد في عملية الهضم، بسبب احتوائه على إنزيمات الهضم، بالإضافة لكونه يعالج الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والروماتيزم، ويخفف اضطرابات المعدة والهضم بشكل كبير، كما أنه ينظم نسبة السكر والضغط المرتفع في الدم، ويعالج أمراض أخرى مثل الحساسية والموسمية والربو والنقرس، ويحتوي على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من نزلات البرد.

الكركديه يعمل على تعزيز صحة الكبد

ويعمل الكركديه على تحسين معدلات الدهون في الدم، وتعزيز صحة الكبد، والوقاية من سرطان البروستاتا والمعدة والجلد والثدي، وخفض مخاطر التعرض للعدوى البكتيرية، والحد من الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية.