طريقة عمل كمبوت الخوخ في المنزل.. «أحلى وأطعم من المحلات»

كمبوت الخوخ من الحلوى الأساسية التي يحب تناولها كثيرون، كما أنه يستخدم لتزيين الحلوى والتورتة، ويمكن صنعه في المنزل باستخدام مقادير بسيطة وبطريقة سهلة وسريعة، ونقدم لكِ طريقة عمل كمبوت الخوخ بطرق مختلفة على خُطى شيفات قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كمبوت الخوخ

كيلو خوخ.

نصف كوب سكر.

نصف ليمونة.

كوب ماء.

خطوات عمل كمبوت الخوخ

ازيلي النواه من الخوخ.

قطعي الخوخ.

ضعي الخوخ مع السكر على النار.

ضيفي الليمون إلى الماء.

اتركي الخليط يغلي قليلًا.

اتركيه يبرد لمدة ساعة إلى ساعتين.

احفظيه بالثلاجة بعد ذلك.

طريقة عمل كمبوت الخوخ زي المحلات

المقادير على خُطى الشيف أميرة شنب:

كيلو من الخوخ.

كوبان من الماء.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقتان من عصير الليمون.

- طريقة التحضير:

اغسلي الخوخ جيدًا.

ضعيه في ماء مغلي لمدّة عشر دقائق.

قشري حبات الخوخ.

قطيعها إلى نصفين.

ضعي كمية الماء مع مقدار السكر على النار حتى يغلي.

ضيفي عصير الليمون والقرفة.

ضعي الخوخ على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر.

اتركيه حتى يتماسك لمدة ساعتين.

احفظي الكمبوت في الثلاجة لضمان بقائه لفترة أطول.

طريقة عمل كمبوت الخوخ على خطى الشيف غادة

على خُطى الشيف غادة جميل، المقادير:

كمية من الخوخ.

كوب ماء.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

- الطريقة: