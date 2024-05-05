تراجع أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. بينها الخوخ والتفاح والعنب

تراجعت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق وبينها «الخوخ، التفاح، البلح العجوة، العنب المستورد» وفق البوابة الرسمية للأسعار.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5-5-2024 ، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو العنب المستورد 35.56 جنيه بتراجع 3.01 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الموز البلدي 18.57 جنيه بتراجع 0.48 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ 30.9 جنيه بتراجع سجل 2.06 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البرقوق 35.29 جنيه، بتراجع 0.65 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو النبق 42.27 جنيه، بتراجع 6.09 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللارنج 5 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات في الكيلو.

سجل متوسط سعر كيلو التفاح 63.26 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو البلح العجوة 48.75 جنيه، بتراجع 4.15 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 14.73 جنيه، بتراجع جنيه واحد.