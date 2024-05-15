فيلم السرب يحقق 26 مليون جنيه إيرادات بعد أسبوعين في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم السرب بدور العرض، إذ احتل المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بالسينما، واستطاع أنّ يحافظ على الصدارة بين الأعمال الأخرى على الرغم من طرحه منذ أسبوعين فقط.

إجمالي إيرادات فيلم السرب بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم السرب حقق في أسبوعين ما يقرب من 26 مليونًا و979 ألف جنيه، ليتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض .

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، محمود عبد المغني، مصطفى فهمي، بجانب عدد من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، محمد فراج، وكريم فهمي.