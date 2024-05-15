أحمد صلاح حسني: فخور بمشاركتي في فيلم السرب

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته بمشاركته في فيلم السرب، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض، ونجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر منذ عرضه.

أحمد صلاح حسني يتحدث عن مشاركته بفيلم السرب

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه شعر بالفخر لمشاركته بهذا العمل العظيم، لافتًا إلى أنّه يظهر خلال الأحداث كـ ضيف شرف في بدايته، لكنه لم يتردد لحظة للمشاركة به، خصوصًا أنّه من بطولة نجم كبير ومخرج مميز وهو مدرسة كبيرة وهو المخرج أحمد نادر جلال، إلى جانب شركة سينرجي؛ لذا لم يتردد لحظة لأن يكون جزءًا منه.

وتابع صلاح حسني، بأنه يتمنى أن يحقق الفيلم نجاحًا أكبر في الأيام المقبلة فوق نجاحه الحالي، وأن تتضاعف إيراداته 10 مرات عن الحالية من شدة حبه للفيلم وتفاصيله.

أبطال فيلم السرب

ويشارك فى بطولة فيلم السرب عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد السقا، شريف منير، أحمد حاتم، آسر ياسين، دياب، محمود عبدالمغني، هند صبري، نيللي كريم، محمد ممدوح، صبا مبارك، وعدد آخر من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف عمر عبدالحليم.