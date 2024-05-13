فيلم السرب يواصل صعوده في قائمة الإيرادات بالسينما.. يقترب من 25 مليون جنيه

يحافظ فيلم السرب على تصدر قائمة إيرادات الأفلام في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، إذ حقق إيرادات عن أمس الأحد في السينما بلغت نحو 843 ألف جنيه، وذلك بحسب تقارير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتجاوزت إيرادات فيلم السرب حتى يومه الـ 12 في دور العرض السينمائي إجمالي إيرادات بلغت 24.2 مليون جنيه، من بينهم 17.7 مليون جنيه في أسبوعه الأول بالسينمات، بالإضافة إلى 6.4 مليون جنيه منذ بداية الأسبوع الثاني حتى الآن، ليقترب الفيلم من كسر حاجز الـ 25 مليون جنيه في نهاية أسبوعه الثاني بالسينمات.

برومو فيلم السرب

أبطال فيلم السرب

وشهدت دور العرض السينمائي في بداية مايو الجاري طرح فيلم السرب في دور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، محمود عبد المغني، نيللي كريم، صبا مبارك، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.