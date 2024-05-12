فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. إيراداته تتجاوز 23 مليون جنيه

يواصل فيلم السرب صعوده في شباك التذاكر في أسبوعه الثاني في السينمات، بعد ما تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية عن أمس السبت، محققا مليون و27 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم السرب في السينمات حتى الآن لـ 23.4 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم في أسبوعه الأول بالسينمات إيرادات بلغت 17.7 مليون جنيه، ووصلت إيراداته منذ بداية الأسبوع الثاني في السينمات حتى الآن لـ 5.6 مليون جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم السرب

تفاصيل فيلم السرب

حالة واسعة من النجاح حققها فيلم السرب منذ طرحه في دور العرض السينمائي في بداي شهر مايو الجاري، خاصة أنه مأخوذ عن واقعة حقيقية حول العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد معاقل الإرهاب في ليبيا ردا على حادث قتل المصريين في مدينة درنة الليبية عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، محمود عبد المغني، مصطفى فهمي، بجانب عدد من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، محمد فراج، وكريم فهمي.