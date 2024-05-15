أستاذ علاقات دولية: التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية له أهمية قصوى

أكّد حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، على أنّ التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية له أهمية قصوى، باعتبار أنَّ القاهرة كانت من الدول التي قدمت مرافعة أمام محكمة العدل الدولة ومعها أكثر من 52 دولة، ضد الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية داليا نجاتي، أنّ هذا التحرك الآن يأتي في إطار الدور المُركب التي تلعبه مصر على كل المحاور والسياسات، سياسيًا وقانونيًا إلى جانب تقديم الإغاثة والإقدام على كسر حصار قطاع غزة.

وأوضح أنَّ مصر تدخل تدخلًا هجوميًا في هذه الدعوة، لافتًا أنّ هذا التحرك نتج عن مواقف سلبية من الاحتلال الإسرائيلي عندما اتجهت إلى معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني، وإغلاقه على الرغم من أن معبر رفح هو الشريان الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليس له بديل

وتابع أنّ الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليس له بديل، حتى الرصيف البحري التي أنشأته الإدارة الأمريكية، لن يكون بديلًا عن إنفاذ المساعدات من المنافذ البرية لأن هذا الرصيف سيُقدم من 90 إلى 150 شاحنة، وكانت مصر تُدخل قبل أحداث 7 أكتوبر إلى داخل القطاع 600 شاحنة من خلال معبر رفح.