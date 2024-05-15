صافرات الإنذار تدوي في مختلف مدن فلسطين خلال فعاليات إحياء ذكرى نكبة 1948

تحت شعار «رغم الإبادة باقون، ورغم التهجير عائدون»، انطلقت الفعاليات الفلسطينية في الذكرى الـ76 لنكبة 1948 وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وانطلقت المسيرة من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة والمطالبة بحق العودة.

ودوت صافرات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف المدن الفلسطينية، وهي عدد سنوات نكبة الشعب الفلسطيني، كما وقفوا 76 ثانية صمت خلال إطلاق صافرات الإنذار.

فلسطينيون يحيون ذكرى نكبة 1948

وخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك القدس والضفة الغربية في مسيرات حاشدة رافعين الأعلام التي تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأعلام فلسطين والرايات السوداء وأخرى رسم عليها «مفتاح العودة».

وفي محافظة الخليل الفلسطينية، شارك المئات في مظاهرات ظهر أمس الأربعاء لإحياء فعاليات ذكرى إحياء النكبة الفلسطينية والتي انطلقت بمسيرة جماهيرية من أمام مسجد الحسين وسط مدينة الخليل.

كما انطلقت مسيرة من أمام مخيمات نابلس، باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية.

إكليل من الزهور على ضريح الراحل ياسر عرفات

ووضع أعضاء من اللجنة المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إكليلاً من الزهور على ضريح الراحل ياسر عرفات في الذكرى 76 على النكبة.