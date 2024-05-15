أسعار السيارات الجديدة.. تراجع كبير في المركبات المجمعة محليًا

شهدت أسعار السيارات الجديدة حالة من التراجع الكبير خلال الفترة الماضية، خاصة السيارات الكورية والصينية المجمعة محليًا بقيمة 25%، وذلك بسبب استقرار أسعار العملة الصعبة في البنوك، بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بتحريك سعر الصرف مطلع شهر مارس الماضي وأسهم هذا القرار في تراجع أسعار السيارات الجديدة، بحسب حديث منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ.

أسعار السيارات الجديدة

وأوضح «زيتون» في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات الجديدة تراجعت ما بين 300 إلى 500 ألف جنيه حسب نوع وموديل السيارة التي يرغب المشتري في اقتنائها، وأن قيمة التراجع الأكبر كانت في السيارات الكورية خاصة المجمعة محليًا فأن قيمة التراجع تكون كبيرة غياب مصاريف الشحن والتصدير وغيرها من الرسوم الجمركية.

وأشار رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، إلى أن السيارات الجديدة ذات الموديلات عالية الجودة القادمة من السوق الأوربية، تكون قيمة التراجع حسب نوع السيارة خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، فإن السيارات فوق 2000 cc تكون قيمة التراجع فيها تصل إلى 500 ألف جنيه؛ لأن تسعيرها خلال شهر فبراير الماضي كان مرهونا بسعر الدولار في السوق السوداء وقتها.

السيارات ذات السعة اللترية 1600cc

ولفت إلى أن السيارات الجديدة تشهد حالة من الرواج، خلال الفترة الماضية بعد أن اختفت السوق السوداء وبذلك يكون الطريق أمام المستوردين أصبح مستقرًا، وبالتالي تكون الفرصة سانحة أمام الراغبين في شراء السيارات ذات السعة اللترية 1500 cc و1600 cc الأكثر مبيعًا لأنها تستهدف قطاع كبير من المواطنين بعكس السيارات عالية الجودة.