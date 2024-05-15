بدء تشغيل السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف المزايا

تشغل وزارة النقل 10 سيارات كهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مايو الجاري، من المرحلة الأولى لتشغيل هذه السيارات والتي تشتمل على 145 سيارة كهربائية ستعمل تباعاً.

وأكدت الوزارة، أنّ هذه النوعية من السيارات تخدم المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن المرحلة الأولى تشتمل على تشغيل 60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4، ومُجهزة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

مميزات السيارات الكهربائية الجديدة

- مزودة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج للمراقبة.

- السيارات الجديدة مزودة بأجهزة تحديد المواقع GPS.

- تتميز السيارات الجديدة بكونها على اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي.

- السيارة الكهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم.

وأكدت وزارة النقل، أن حجز السيارة متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش.

القطار الكهربائي الخفيف

يذكر أن وزارة النقل، وفرت القطار الكهربائي الخفيف الذي يسهل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محطة عدلي منصور وصولا إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، ويخدم هذا القطار أيضا التجمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة العبور وبدر والشروق.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

وأكدت الوزارة، أن توفير وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن هذه الوسائل لها أكثر من ميزة أهمها أنها وسيلة آمنة وسريعة وخضراء وتجذب أصحاب السيارات الخاصة وبالتالي تحافظ على البيئة، وتنعكس تأثيراتها الإيجابية على تخفيف الضغط من على البنية التحتية للطرق والكباري والمحاور.