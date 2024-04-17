أسعار السيارات الجديدة 2024.. تراجع كبير

سجلت أسعار السيارات الجديدة 2024 موجة تراجع كبيرة تتراوح ما بين 200 ألف إلى 600 ألف جنيه حسب نوع السيارة والموديل والسعة اللترية فإن أسعار السيارات ذات السعة اللترية من 1200 سي سي إلى 1600 سي سي تكون قيمة التراجع قرابة 400 ألف جنيه كحد أقصى، بينما تكون قيمة التراجع 600 ألف جنيه في حال إذ كانت السعة اللترية للسيارة تزيد عن 2000 سي سي و3600 سي سي.

أسعار السيارة الجديدة 2024

«الوطن» تستعرض أسعار السيارات الجديدة 2024 وفق المنصات الرسمية التابعة للعلامة التجارية الصادرة عن السوق الكورية وهي موديلات كيا وهونداي وكذلك بعض الموديلات اليابانية والصينية أيضًا.

- سعر يوتا كورولا اتوماتيك مليون 475 ألف جنيه بقيمة تراجع 400 ألف جنيه.

- سعر كوبرا فورمينتور اتوماتيك 2 مليون و400 ألف جنيه بقيمة تراجع 500 ألف جنيه.

سعر كيا سيراتو 2024 مليون و449 ألف جنيه بقيمة تراجع 350 ألف جنيه.

- سعر كيا سيراتو 2024 مليون و649 ألف جنيه بقيمة تراجع 550 ألف جنيه.

- سعر كيا سيراتو 2024SX مليون و849 ألف جنيه بقيمة تراجع 600 ألف جنيه.

أسعار السيارات 2024

- سعر هيونداي النترا 2024 مليون و130 ألف جنيه بقيمة تراجع 250 ألف جنيه.

- سعر هيونداي توسان 2024 مليون و40 ألف جنيه بقيمة تراجع 220 ألف جنيه.

- سعر هيونداي اكسنت 2024: 890 ألف جنيه بقيمة تراجع 160 ألف جنيه.

- سعر هيونداي إلنترا اتش دي 2024: 725 ألف جنيه بقيمة تراجع 110 آلاف جنيه.

- سعر هيونداي آي 2024: 849 ألف جنيه.

- سعر سكودا سيارة كودياك 900 ألف جنيه بقيمة تراجع 170 ألف جنيه.

- سعر سيارات سكودا أوكتافيا 2024 مليون و450 ألف جنيه بقيمة تراجع 300 ألف جنيه.