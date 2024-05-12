أسباب تراجع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. توافر الدولار أبرزها

حالة من الرواج تشهدها أسعار السيارات الجديدة في الأسواق، بعدما وصلت نسب التراجع مؤخرا لأكثر من 20% في الموديلات الجديدة، خاصة السيارات غالية الثمن، التي وصل فيها الانخفاض لـ500 ألف جنيه من التراجعات، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، حيث وصل سعر الدولار أمام الجنيه لـ46 جنيهًا و60 قرشًا، وفق آخر تحديث للبنك المركزي خلال التعاملات.

زيتون: أسعار السيارات الجديدة عاودت الانخفاض

من جهته، يقول منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار السيارات الجديدة عاودت الانخفاض مرة أخرى مع وجود وفرة في الدولار لدى البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، ما أدى إلى تزايد معدلا الشراء والبيع للمواطنين، خاصة مع هبوط أسعار السيارات ووصولها لمعدلات معقوله نوعا ما عما كانت موجودة عليه من فترة.

وأضاف «زيتون» في تصريح لـ«الوطن»، أن استقرار سعر الدولار وعدم وجود تقلبات عنيفة وحادة في السوق أدى إلى خفض التجار أسعار السيارات الجديدة، ما أدى إلى وجود انخفاضات في عدد من الموديلات الحديثة بقيمة تراجع بدأت من 15 وتجاوزت حد الـ30 % لدى بعض الموديلات، لافتا إلى أن سوق السيارات الكورية والصينية والأوربية شهدت تراجعات كذلك فيما يخص السيارات المستعملة.

وأكد رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية كفر الشيخ أن ثبات سعر الدولار في البنوك المصرية أدى إلى ثبات سعر السيارات الجديدة والمستعملة، ما أدى إلى وجود رواج فيما يخص بيع وشراء السيارات في كل الأسواق سواء بالقاهرة او المحافظات.