ملك الأردن يشدد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين في القدس وقرى الضفة الغربية

شدد الملك الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، على ضرورة وقف هجمات المستوطنين في القدس وقرى ومدن الضفة الغربية.

وحذر الملك عبد الله من عواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب تحركا فوريا

وأوضح أن الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب تحركا فوريا لوقفها والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية، متابعًا: «على المجتمع الدولي مواصلة دعم وكالة أونروا لتقوم بدورها الإنساني ضمن تكليفها الأممي».

وأشار إلى أنه لا بديل عن إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.