قرار جديد من الحكومة بشأن محطات تحلية مياه البحر بشمال سيناء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع بمساحة شاطئية نحو 1.5 فدان ناحية رفح بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المُستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص مع استهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغذيتها.