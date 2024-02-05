طلب برلماني لدعم الاختراعات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ري الزراعات

طالبت الدكتورة سماء سليمان وكيل بمجلس الشيوخ بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة في هيئة الاستشعار عن بعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لاسيما في ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.

وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلب برلماني مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إنَّ استخدام التكنولوجيا الحديثة في ري الزراعات المتعددة أمر مهم في ظل ندرة المياه والحاجة إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشارت إلى أهمية الاهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت إليها هيئة الاستشعار عن البعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لاسيما في ظل أتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.

وطالبت بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ هذا الاختراع لري الأرض بطريقة تكنولوجية وذكية وتعميمه على كل أراضي الجمهورية لتمكّين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي زيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.