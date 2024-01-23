«الاتصالات»: «مصر الرقمية» هدفها تجهيز جيل يستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مبادرة مصر الرقمية تستهدف توفير فرص عمل للشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الصادرات من هذا القطاع، وهو هدف من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

المبادرة تهدف إلى تجهيز نشأ جديد قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة

وأضافت مستشار وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن المبادرة تهدف إلى تجهيز جيل جديد قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتفوق فيها عالميا، خاصة وأن التكنولوجيا هي المستقبل العالمي والذي تستثمر فيه الدول بشكل كبير.

المبادرة تشمل مجموعة برامج تدريبية مجانية تستهدف مختلف الفئات العمرية

وأوضحت هدى بركة أن المبادرة تشمل مجموعة من البرامج التدريبية المجانية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك برنامج براعم مصر الرقمية، والذي شارك فيه ما يزيد على 10 آلاف طالب بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي.

الوزارة تعمل على تطوير برامج المبادرة بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل

وأشارت مستشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج المبادرة بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل، كما تتعاون مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص عمل للمتدربين بعد إتمام فترة التدريب بنجاح.