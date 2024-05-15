«الأرصاد» تحذر من التعرض لأشعة الشمس الأيام المقبلة: موجة شديدة الحرارة

موجة حارة إلى شديدة الحرارة من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، بدءا من غد الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على الأنحاء كافة وعلى السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد حتى شمال البلاد، ويكون معتدلا على جنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا الخميس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب البلاد 3 ظواهر جوية غدا، أبرزها ارتفاع الأمواج بين 2.5 و 4.5 متر، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 50 و70 كم/ساعة، مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر.

أما الظاهرة الثانية فهي تأثر البلاد بانتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بحسب الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى الظاهرة الجوية الثالثة، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح على كافة الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الخميس

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة المتوقعة التالي:

- القاهرة.. والوجه البحري العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 37 والصغرى 21 درجة مئوية.