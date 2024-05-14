هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان منذ قليل، من حدوث اضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية غدًا الأربعاء، على المناطق الساحلية فتصل سرعة الرياح إلى 70 كيلومترا في الساعة وترتفع الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار.

ظاهرة خطيرة على هذه المناطق

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الاضطرابات البحرية والرياح تكون على مناطق خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، وتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وحركة الأمواج ترتفع بين 2.5 إلى 4.5 متر.

ومن المتوقع وفقا «للأرصاد» أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

سرعة الرياح غدا

وكانت حركة الرياح بدأت نشاطها على عدد كبير من مناطق الجمهورية منذ عدة أيام، وتشهد اليوم بعض محافظات الصعيد وجنوب البلاد، طقسا مشمسا وشديد الحرارة، يتزامن معه استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، والتي تتراوح سرعاتها بين 32 إلى 34 كيلومترا في الساعة.