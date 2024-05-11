«الأرصاد»: العواصف الشمسية غير مرتبطة بالأحوال الجوية ولا تؤثر على الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ التحذيرات المنتشرة بسبب العواصف الشمسية غير مرتبطة بالأحوال الجوية، وليس هناك أي اضطرابات جوية بسببها، منوهة إلى أنّ العاصفة الشمسية تؤثرة في الاتصالات والإنترنت بشكل كبير.

استقرار الأحوال الجوية

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، أوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من اليوم، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، منوهة إلى وجود كتل هوائية آتية من البحر المتوسط يصاحبها سحب منخفضة، مما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي إم سي»، إلى أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بنسبة تتراوح من 4 إلى 6 درجة مئوية، لتسود أجواء ربيعية معتدلة وتعود البرودة خلال فترتي الليل والصباح الباكر.

وأضافت أنّ نشاط الرياح يقل والأتربة تنحصر على المحافظات الجنوبية فقط، وهناك فرص لتساقط أمطار غدًا والاثنين على محافظات الوجه البحري.