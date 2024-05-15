أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية.. كم سجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مختلف محلات الصاغة ببداية التعاملات المسائية، حالة من الاستقرار، ومن ضمنها عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين في مصر، الذين يتابعون أسعاره لحظياً على مدار اليوم للتعرف على مستجدات أسعاره.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 3549 جنيهًا، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 3105 جنيهات، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 2661 جنيهًا، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 2070 جنيهًا، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 24840 جنيهًا، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.