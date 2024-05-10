رحلة الجنيه الذهب منذ بداية 2024.. كم تراجع؟

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي 2024، فبعد مرور ما يزيد عن 4 أشهر على بداية العام، انخفض سعر الجنيه الذهب عدة مرات ليسجل إجمالي تراجعات الجنيه الذهب بنحو 320 جنيهًا، ويصل سعره الآن إلى 25040 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل رحلة سعر الجنيه الذهب منذ بداية العام الحالي 2024 حتى اليوم 10 مايو 2024، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر الجنيه الذهب خلال عام 2024

- سجل سعر الجنيه الذهب خلال بداية «يناير» أول أيام الشهر الأول من عام 2024، نحو 25360 جنيهًا.

- ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال بداية «فبراير» أول أيام الشهر الثاني من عام 2024، ليسجل نحو 31 ألف جنيه.

- عاود سعر الجنيه الذهب التراجع بشكل قوي خلال بداية «مارس» أول أيام الشهر الثالث من عام 2024، ليسجل نحو 23280 جنيهًا، بتراجع 7720 جنيهًا.

- ثم ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال بداية «أبريل» أول أيام الشهر الرابع من عام 2024، ليسجل نحو 24560 جنيهًا.

- ثم تراجع سعر الجنيه الذهب خلال بداية «مايو» أول أيام الشهر الخامس من عام 2024، ليسجل نحو 24400 جنيه.

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 10 مايو 2024 بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25040 جنيهًا، ليسجل بذلك تراجع بنحو 320 جنيهًا منذ بداية العام.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3577 جنيها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3130 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2683 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2087 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25040 جنيها، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2367 دولارا للبيع.