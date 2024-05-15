انخفاض الدولار في مصر يجبر أسعار الذهب على التراجع رغم صعودها عالميا

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنّ أسعار الذهب في مصر حاولت الارتفاع اليوم لتواكب ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، وسرعان ما فقد اتجاهه للصعود بسبب استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية، ما يجبر الذهب على استمرار التذبذب والتحركات العرضية الضيقة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3110 جنيهات للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 3120 جنيها للجرام، ولكن السعر عاد إلى التراجع والتداول عن سعر افتتاح جلسة اليوم مجددا.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم متوسط 46.95 جنيه، بعد أن كان 47.40 جنيه لكل دولار مطلع الأسبوع، ويعمل هذا التراجع على خفض تسعير الذهب.

ويأتي هذا في ظل استمرار التدفقات الدولارية ما يخلق حالة من الهدوء والثقة في الأسواق، خاصة بعد قرار عدد من البنوك بإعادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان خارج مصر إلى مستوياتها الطبيعية الأمر الذي يدل على استقرار الأوضاع النقدية حاليا.

وكان البنك المركزي قد سحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة النقدية للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%، بعد أن استحدث البنك المركزي نظاما جديدا لعطاء السيولة النقدية الأسبوعي للبنوك العاملة في مصر.

وتعد عملية سحب السيولة النقدية من النظام البنكي إحدى أدوات البنك المركزي في السيطرة على مستويات السيولة النقدية المتاحة وبالتالي خفض معدلات التضخم وتقليل المعروض النقدي.