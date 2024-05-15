ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم.. ما السبب؟

حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين إلى قراءة بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي يمكن أن تقدم أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم، ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات أن التضخم الأساسي في أبريل ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بانخفاض عن 0.4% في الشهر السابق.

وقال عدد من المحللين، إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي، وإذا بدأ مؤشر أسعار المستهلك في الانخفاض قليلاً، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب، ولكن إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة.

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر

أدى تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي وتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقل من المتوقع لشهر أبريل إلى زيادة التوقعات، بتخفيض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

يُعرف السبائك بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض حتى عام 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.31% إلى 2367 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.16% إلى 2361 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.11% إلى 104.780 نقطة.