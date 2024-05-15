أخبار البورصة المصرية اليوم.. المؤشرات تغلق الجلسة على تباين في الأداء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على انخفاض بنسبة 0.09% عند مستوى 25316.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.58% عند مستوى 5475.88 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية التعاملات، بنسبة 0.53% عند مستوى 7872.94 نقطة.

2.6 مليار جنيه قيمة تداولات اليوم في البورصة

بلغت قيم التداول في البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، نحو 2.6 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 893 مليار سهم، وتنفيذ 85 ألفا و121 صفقة، فيما سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.7 تريليون جنيه.

ارتفاع البورصة بنسبة 1.7% منذ بداية العام

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفاعًا بنحو 1.7% منذ بداية 2024.