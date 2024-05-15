سفير الاتحاد الأوروبي لـ«الوطن»: مصر تتعامل بحكمة في حرب غزة وتسعى إلى السلام 

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر، إن مصر تتعامل بحكمة في حرب غزة، ولديها مبدأ ثابت فيما يتعلق بعملية السلام والدعم الإنساني لقطاع غزة.

وعلى هامش ختام زيارته للإسكندرية، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن دعمه للتعامل المصري مع حرب غزة وعدم الانجراف إلى الحرب مع إسرائيل، مضيفا أن مصر لديها اهتمام بالعلاقات مع إسرائيل منذ كامب ديفيد وتسعى دائما للسلام، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في هذا الأمر.

سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لها دور مهم للمدخل إلى غزة

ولفت إلى أن مصر تلعب دورا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس فيما يخص إطلاق الأسرى، كما أن لها دورا مهما لدعم مصابي غزة، متابعا أن مطار العريش مفتوح لتقديم المساعدات إلى غزة، مُختتما: «لدينا التقدير الكامل لمصر في تعاملها في ذلك الملف».