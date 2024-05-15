وظائف شاغرة في 10 مجالات برواتب مجزية.. جهز ورقك وقدم الآن

تطلب شركة «بلوك» عددا من الموظفين للعمل لديها في مجموعة مُتنوعة من الوظائف المختلفة في عدة مجالات، برواتب قابلة للتفاوض في بعض الوظائف، وتصل إلى 6500 جنيه في وظائف أخرى، وفقا لموقع توظيف مصر، وإليك التفاصيل:

مجال الوظائف

تطلب الشركة عمالا للتوظيف لديها في الوظائف التالية:

- فني صيانة كهربائية.

- فني صيانة ميكانيكية.

- مٌشرف جودة.

- مٌشرف سلامة وصحة مهنية.

- مٌشرف أمن إداري.

- أمين مخازن.

- أمين إداري.

- فني إنتاج.

- فني صيانة إسطمبات.

- مهندس أول صحة والسلامة.

شروط الوظائف الخالية

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الانجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 22 إلى 37 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة

ويحصل المقبول بهذه الوظائف على عدد من المُميزات، وهي كالتالي:

- بدل تغذية توفير وجبة.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات «وسيلة مواصلات على حساب الشركة».

- تأمينات صحية تأمينات اجتماعية.

يُمكنك التقديم على هذه الوظائف عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنا، ثم اختيار الوظيفة المناسبة لك، واطلع على شروطها جيدا، ثُم اضغط على «تقدم للوظيفة»، وأدخل البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول في الموقع.