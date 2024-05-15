وظائف وزارة العمل 2024.. تخصصات في 945 وظيفة برواتب مجزية

تضمنت نشرة وظائف العمل 2024، التي أعلنتها وزارة العمل اليوم، فرص عمل للشباب من الجنسين لشغل 945 فرصة عمل في عدد من التخصصات لحملة المؤهلات العليا.

وظائف وزارة العمل 2024

ويشترط للتقديم على وظائف وزارة العمل 2024، أن يكون السن من 21 عاما حتى 40 عامًا، في التخصصات التالية:

- التمريض.

- التدريس.

- وتخصصات أخرى بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس".

رواتب مجزية وفقًا للخبرة

وقالت وزارة العمل، إنه يتم تحديد الرواتب بالنسبة للمتقدمين أثناء المقابلة الشخصية مع المسؤولين من الأكاديمية، ولكن تكون الرواتب مجزية وفقًا للخبرة التي لدى المتقدمين، ويأتي ذلك للحد من معدلات البطالة.

ونسقت الوزارة مع الأكاديمية الوطنية حتى يتم توفير مجموعة من الوظائف في المحافظات التالية: «المنصورة، طوخ، دمياط، دمنهور، الإسكندرية، مدينة نصر، طورسيناء، السويس، الشيخ زايد، الوادى الجديد، قنا، أسيوط، المنيا».

كما يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الفرص، التقديم من خلال اللينك من هنــــــا.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن التخصصات المطلوبة هي: (45 مدرس شبكات، و45 مدرس برمجة، و45 مدرس اتصالات، و45 مدرس كمبيوتر، و45 مدرس عربي، و45 مدرس لغة إنجليزية، و45 مدرس فيزياء، و45 مدرس رياضة، و45 مدرس علوم، و30 ممرضة، و30 مسئول دخول احترافا – خدمة اجتماعية، و45 مدرس رسم هندسي، و45 مدرس كهرباء، و45 مدرس إنتاج زراعي، و45 مدرس انتاج حيواني، و45 مدرس أوتوكاد، و45 مدرس كيمياء، و45 مدرس تربية رياضية، و45 مدرس اقتصاد، و45 مدرس دراسات اجتماعية، و45 مدرس تربية دينية مسيحية، و30 مدرس لغة ألمانية).