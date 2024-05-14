وظائف خالية في 4 شركات برواتب مجزية.. التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية في عدد من الشركات برواتب مجزية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، لعقد اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة «US GROUP».

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل الملتقى التوظيفي لـ4 شركات متنوعة، من حيث الشركات الراغبة في التعيين والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

1- شركة مدى لخدمات رجال الأعمال

تطلب الشركة شبابا للتعيين في وظيفة معد دراسة جدوى فني ومالي وتسويق، بالشروط الآتية:

- أن يكون خريج كليات اقتصاد وعلوم سياسية أو تجارة أو إدارة أعمال.

- لديه خبرة حد أدنى شهر.

- أن يكون من أبناء محافظة بني سويف.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية.

- مزايا مادية ومعنوية.

2- شركة سايت أب

تطلب الشركة شباب للتعيين في وظيفة مسوق إلكتروني سوشيال ميديا وSEO، بالشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال.

- لديه خبرة سنة.

- من أبناء محافظة بني سويف.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية.

- مزايا مادية ومعنوية.

3- شركة إجادة للخدمات التعليمية

تطلب الشركة شباب للتعيين في الوظائف الآتية:

- باحث لغة عربية.

- باحث إدارة أعمال.

- باحث قانون.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي مناسب للتخصص.

- حاصل على ماجستير.

- من أبناء محافظة بني سويف.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية.

- مزايا مادية ومعنوية.

4- شركة إجادة لخدمات الترجمة

تطلب الشركة شباب للتعيين مترجم إنجليزي عربي ومترجم عربي إنجليزي، بالشروط الآتية:

- أن يكون خريج كليات اقتصاد وعلوم سياسية أو تجارة أو إدارة أعمال.

- لديه خبرة في الترجمه 6 أشهر.

- من أبناء محافظة بني سويف.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية.

- مزايا مادية ومعنوية.

موعد ملتقى التوظيف

يقام ملتقى التوظيف لـ4 شركات في مركز شباب صلاح سالم، بشارع السلخانة محيي الدين، بمحافظة بني سويف، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو 2024، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءا.

وللتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا، والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر: https://tawzeefmasr.com/.