وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات العليا.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

تحتاج شركة «علوان للسيراميك والبورسلين» بمحافظة دمياط، إلى ممثلي مبيعات داخلية، للعمل لديها برواتب مجزية، وذلك للحاصلين على المؤهلات العليا بمختلف أنواعها، وفقا لموقع توظيف مصر.

شروط الوظيفة

يجب في من يتقدم لتلك الوظيفة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- مؤهل عالٍ مناسب.

- يفضل وجود خبرة في المبيعات، وتكون الأولوية لأصحاب الخبرة بمجال السيراميك والبورسلين أو الأدوات الصحية ولوازم السباكة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- التواصل الفعال، والثقة بالنفس، والقدرة على الإقناع.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على شهادة إعفاء من أدائها.

- ألا يقل السن عن 22 سنة ولا يزيد على 30 عاما.

- حسن المظهر والسلامة الجسدية.

- الأمانة وحسن السير والسلوك.

- يتم توزيع الأفراد على أحد فرعي الشركة بدمياط الجديدة أو كفر سعد حسب حاجة العمل.

- يجوز للشركة تكليف الموظف بالقيام بمأموريات بأي فرع من فروع الشركة.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.