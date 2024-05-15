9 معلومات عن رئيس وزراء سلوفاكيا بعد محاولة اغتياله.. من أسرة فقيرة

أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو اليوم الأربعاء بالرصاص في بلدة هاندلوفا، حيث كان يجتمع مع أنصاره، وتم نقله إلى المستشفى، في حالة خطيرة، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية سلوفاكية.

أبرز المعلومات حول رئيس الوزراء السلوفاكي

إليكم أبرز معلومات حول السياسي السلوفاكي الذي يقضي فترة ولايته الثالثة كرئيس لوزراء الدولة الواقعة في وسط أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

1- ولد فيكو لعائلة من الطبقة العاملة في 15 سبتمبر 1964، ويبلغ من العمر 60 عاما.

2- عمل محاميًا وبدأ حياته السياسية مع الحزب الشيوعي قبل وقت قصير من الثورة المخملية عام 1989 التي أدت إلى تفكك تشيكوسلوفاكيا السابقة.

3- شغل منصب ممثل سلوفاكيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1994 إلى عام 2000 .

4- أسس حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط في عام 1999 بعد أن رفض حزب اليسار الديمقراطي، الورثة السياسيون للشيوعيين، ترشيحه لمنصب وزاري.

5- حقق حزبه فوزا ساحقا في انتخابات عام 2006، وحصل على منصب رئيس الوزراء بعد عامين من انضمام سلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروبي.

6- حقق فوزا ساحقا آخر في عام 2012 بعد سقوط ائتلاف يمين الوسط بسبب مزاعم الفساد، وفاز مرة أخرى في عام 2016 - لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد عامين وسط احتجاجات حاشدة على مقتل صحفي استقصائي وخطيبته.

7- في أكتوبر الماضي عاد لولاية ثالثة كرئيس للوزراء على رأس ائتلاف شعبوي قومي.

8- يميل لرياضات كمال الأجسام وكرة القدم والسيارات السريعة.

9- معجب بكل من فلاديمير بوتين، والزعيم المجري غير الليبرالي، فيكتور أوربان، ويرفض وجود مجتمع إسلامي متميز في سلوفاكيا.