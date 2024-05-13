توصية برلمانية بزيادة معاش تكافل وكرامة 15% بالموازنة الجديدة

أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بزيادة معاش التضامن الاجتماعي بالباب الرابع من موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 بند تكافل وكرامة بنسبة 15% ليصل إلى 41 مليار جنيه.

زيادة بند معاش الطفل

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما طالبت اللجنة البرلمانية بزيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و700 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.