بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2024 اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مايو الجاري، صرف معاش تكافل وكرامة لـ 22 مليون مواطن، أي 5.2 ملايين أسرة، موضحة أنه يمكن الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو البنوك أو مكاتب البريد.

خطوات تسجيل شكوى أو استعلام من خلال البوابة الإلكترونية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ويتاح للمواطن الدخول المباشر على البوابة من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg، ومعرفة خطوات تسجيل شكوى أو استعلام، لافته إلى أن مديريات التضامن تستمر في تسليم فيزا المعاش عقب وصولها إلى المستفيدين بعد تفعيلها.

ارتفاع موازنة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ارتفاع موازنة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 36 مليار جنيه سنويًّا وفق موازنة العام المالي الحالي، يستفيد منها 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، لافته إلى ارتفاع نسب المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 360 ألفا بأسيوط.

وفي سياق متصل تستمر مديريات التضامن الاجتماعي، في تنظيم حملات التوعية للمستفيدين من الدعم المشروط «تكافل وكرامة» بالشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم، بهدف الالتزام بالمتابعة المستمرة للأسرة بالوحدة الصحية.